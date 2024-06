Quand Fofana, deux sélections, faisait la leçon à Griezmann en finale du Mondial

Youssouf Fofana a plutôt bon goût.

Dans un entretien accordé à L’Équipe , le milieu des Bleus a notamment tressé des couronnes à son camarade en sélection Antoine Griezmann, mais aussi à son ancien coéquipier à Monaco Cesc Fàbregas, désormais entraîneur. Des modèles en termes d’anticipation, pour le joueur de 25 ans. « Dans notre zone, on a besoin de voir avant. Et d’anticiper les déplacements des adversaires , a rappelé le Tricolore aux 19 sélections. Fàbregas , par exemple, c’est un torticolis même à l’entraînement. Il regarde et se retourne tout le temps ! Au début, tu le fais mais plus le match avance, plus ça devient compliqué au niveau de la lucidité. Il y a des joueurs extraordinaires pour ça. Xavi, Antoine (Griezmann) . Antoine dans les espaces, on a l’impression qu’il est tout le temps arrêté mais c’est juste qu’il est dans la bonne zone, à bonne distance entre tous les défenseurs qui peuvent l’attaquer. Tu peux le bosser mais j’ai le sentiment chez Antoine, chez Fabregas, qu’il y a une part d’inné. » …

LL pour SOFOOT.com