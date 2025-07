Quand c'est l'heure, c'est l'Euro !

Les affiches Islande-Finlande (18h) et Suisse-Norvège (21h) inaugurent le 14e Euro féminin de l'histoire. Après avoir vu l'Angleterre ramener le football à la maison en 2022, ce championnat d'Europe a déjà marqué l'histoire par le nombre de billets écoulés et de fans attendus. Tour d'horizon.

→ L’Espagne, l’Angleterre et l’Allemagne comme favorites

Les fans comme les statisticiens sont unanimes : la Roja championne du monde en titre, les Lionesses championnes d’Europe en titre et la Frauen-Nationalmannschaft , octuple championne d’Europe, sont les nations qui doivent faire le spectacle lors de cet Euro. Si les Espagnoles et les Anglaises semblent être les candidates toutes désignées pour se disputer le titre final, l’Allemagne devrait jouer les trouble-fêtes avec un renouvellement de génération réussi, malgré son élimination précoce lors du dernier Mondial. Selon les stats sorties par l’université d’Innsbruck, l’Espagne possède 27,2% de chances de réaliser le back-to-back Mondial-Euro, talonnée par l’Allemagne (23%), la France (17,6%) et l’Angleterre (17,2%). Attention toutefois aux causes exogènes. Le vestiaire anglais semble plus fracturé que jamais après les retraites internationales anticipées de Mary Earps, Fran Kirby et Millie Bright lors du dernier rassemblement avant l’Euro, tandis que l’Espagne de son côté a vu sa double Ballon d’or Aitana Bonmatí hospitalisée à cause d’une méningite virale, avant qu’elle ne rejoigne finalement ses coéquipières lundi soir.

Propos de Delphine Cascarino et Sakina Karchaoui reccueillis par LB

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com