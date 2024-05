Quand André Ayew se faisait disputer par une « mémé de 70 ans »

C’est l’heure des retrouvailles !

À l’occasion de la 34 e et ultime journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille se déplace au Havre. Recruté par le HAC en novembre 2023 et ancien du club phocéen, André Ayew va donc croiser son ex… qu’il n’a bien évidemment jamais oubliée, en témoignent ses propos dans les colonnes de La Provence : « La ville vit pour le club qui est le centre de l’attention. Quand l’OM gagne, la ville vit une bonne semaine, on le sent quand on sort. Quand ça ne va pas, la ville est calme. Il y a peu de clubs comme ça. Du coup, il y a énormément de pression, et c’est très, très dur. Les gens vont travailler pour avoir un salaire et aller au stade. Ils donnent tout ce qu’ils ont dans leur poche ou leur cœur pour l’OM. Tout le monde ne le comprend peut-être pas. C’est pour cela que c’est dur. » …

FC pour SOFOOT.com