PSG : remords dans l’âme

Incapable de marquer un but en 180 minutes au Borussia Dortmund, le Paris Saint-Germain échoue à atteindre une finale de la Ligue des champions qui lui tendait les bras. Une désillusion qui en dit long sur le niveau réel de cette équipe, même si tout n’est évidemment pas à jeter.

Ce qui est amusant avec le PSG, c’est ce bal de contradictions qui s’opère en permanence autour de lui depuis sa prise en mains par les Qataris en 2011. Pour la troisième fois en cinq ans, le PSG a atteint le dernier carré de la Ligue des champions. Une belle performance ? Assurément. Au coup d’envoi de cette saison 2023-2024, beaucoup auraient d’ailleurs signé des deux mains pour se retrouver là. Pourtant, c’est dans un océan de regrets que nagent ce mardi soir l’ensemble des supporters parisiens, terrassés par Dortmund et convaincus qu’il y avait une autre voie, une autre fin, à cette épopée européenne que la grande majorité se voyait embrasser jusqu’à Londres où se jouera la finale le premier juin prochain. Sans Paris, donc.

Des regrets, des regrets et encore des regrets

Tout le monde avait vu les défauts de ce PSG-là depuis des semaines, des mois. Le jeu au pied de Donnarumma, la fébrilité défensive sur coups de pied arrêtés, un milieu de terrain pas encore au niveau du gotha européen, une ligne d’attaque sur courant alternatif. Tout ça, on le savait. Ce dont on ne se doutait pas en revanche, c’est que ce Paris-là ne parvienne pas à fissurer la défense de Dortmund, à l’aller comme au retour, d’une demi-finale de Ligue des champions qu’il a presque vécu par procuration. Malgré plus de 200 millions d’euros d’investissement pour sa ligne d’attaque cet été – sans compter ceux consentis pour garder un Kylian Mbappé qui semble avoir fait la première saison de trop de sa carrière -, Paris a brillé par son impuissance face aux poteaux et surtout face à cette défense compacte emmenée par un Mats Hummels rayonnant.…

Par Andrea Chazy pour SOFOOT.com