« Protégeons les Arabes qui dialoguent avec Israël »

Le Point publie une tribune signée par plusieurs dizaines de députés et sénateurs français de droite et de gauche, anciens chefs de gouvernement, anciens ministres, intellectuels, qui s'engagent contre le virus de la haine en apportant leur soutien aux intellectuels de plusieurs pays arabes qui ont fondé le Conseil arabe pour l'intégration régionale. Celui-ci a pour objectif de tendre la main à Israël et de lutter contre les préjugés en instaurant un véritable dialogue israélo-arabe pour normaliser les relations et mettre fin à toute forme de boycottage.

« Nous, responsables politiques de la majorité comme de l'opposition, anciens ministres de la République, intellectuels, souhaitons apporter notre soutien à l'initiative historique du Conseil arabe pour l'intégration régionale (ACRI), dont les membres appellent à briser le tabou du boycott de la société civile israélienne dans le monde arabe. Le Conseil arabe rassemble plus d'une trentaine de leaders d'opinion - intellectuels, hommes politiques, artistes, militants des droits de l'homme - originaires de plus de quinze pays arabes, du Maghreb au Machrek. Ces hommes et ces femmes savent que la paix est un combat et que ce combat se mène sur le terrain des idées. Pour faire reculer la culture de haine et sortir de l'impasse actuelle, ils estiment qu'il est temps de tirer les leçons des échecs passés en prenant le parti du dialogue avec la société israélienne plutôt

