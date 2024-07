Prosol (Grand Frais) rachète un réseau de boucheries francilien, Novoviande

( AFP / PASCAL PAVANI )

Prosol, le pôle fruits, légumes, poissonnerie et crémerie de l'enseigne Grand Frais, a annoncé mardi avoir acheté pour un montant non divulgué Novoviande, "partenaire historique" qui détient 41 boucheries, dont 39 sont "intégrées aux magasins Grand Frais" situés en Ile-de-France.

Prosol "rachète Novoviande, premier réseau de boucherie traditionnelle de détail d'Ile-de-France", indique le spécialiste du produit frais dans un communiqué, qui "renforce par cette acquisition sa présence dans les domaines de la boucherie, de la charcuterie et de la volaille".

Il précise que les parties "ont signé ce jour une promesse d'acquisition et de cession", dont la réalisation est prévue "à l'automne 2024".

Novoviande "est constitué de 41 boucheries, dont 39 intégrées aux magasins Grand Frais sur la région parisienne et 2 boucheries indépendantes", et comprend également "une activité de grossiste sur le marché de Rungis" et une plateforme logistique. "Ce rachat permet désormais à Prosol d'opérer la boucherie dans une centaine de points de vente", précise encore Prosol.

Prosol, dont l'actionnaire majoritaire est le fonds d'investissement Ardian associé au fondateur Denis Dumont, "fournit depuis 30 ans des produits alimentaires ultra-frais, de haute qualité et diversité, au meilleur rapport qualité prix à plus de 350 magasins", notamment les Grand Frais.

Cette enseigne présente la particularité d'être un groupement d'intérêt économique (GIE) au sein duquel tous les rayons ne sont pas gérés par les mêmes entités. Fin 2020, le fonds d'investissement PAI Partners avait racheté à Léo et Patrick Bahadourian 60% d'Euro Ethnic Foods (EEF), société luxembourgeoise gérant les rayons épicerie. La boucherie industrielle Despi gère les rayons boucherie hors Ile-de-France.

Le président de Prosol Jean-Paul Mochet, ancien dirigeant de Monoprix, a indiqué souhaiter "continuer le travail entrepris par monsieur René Gillet, dont la qualité a fait la réputation du réseau" Novoviande.