Présidentielle: un duel serré Philippe/RN au second tour, hypothèse dominante selon un sondage

Marine Le Pen (D) et Jordan Bardella (G) lors d'un meeting à Narbonne (Aude) le 1er mai 2025 ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Un duel serré au second tour entre Edouard Philippe et le candidat du RN, Jordan Bardella ou Marine Le Pen, est à ce stade l'hypothèse dominante pour la présidentielle, selon un vaste sondage auprès de 10.000 personnes et publié lundi.

Dans ce sondage Ifop réalisé en avril pour l'observatoire de statistiques Hexagone, le candidat RN arrive largement en tête au 1er tour, avec de 32 à 35% d'intentions de vote, quelle que soit la configuration testée et sans différence notable entre Marine Le Pen et Jordan Bardella.

Loin derrière, Edouard Philippe arrive cependant nettement en deuxième position s'il est le candidat unique du bloc central et fait mieux que Gabriel Attal dans cette hypothèse (22% contre 14%).

Le sondage part du principe qu'il y aura a minima deux candidatures à gauche, celle de Jean-Luc Mélenchon et une autre (Raphaël Glucksmann ou François Ruffin).

Dans le scénario où la gauche n’est représentée que par Jean-Luc Mélenchon et Raphaël Glucksmann, l’avantage revient légèrement à ce dernier, avec 15% des intentions de vote contre 13%. A l'inverse, si François Ruffin est opposé à Jean-Luc Mélenchon, ce dernier conserve une avance de 2 points (12% contre 10%).

Edouard Philippe le 26 février 2025 à Paris ( AFP / JOEL SAGET )

A droite, Bruno Retailleau ferait mieux que Laurent Wauquiez mais sans dépasser toutefois les 10% en cas de présence d'Edouard Philippe.

Au second tour, le match serait ouvert: 50/50 en cas de face à face Philippe - Bardella. Et 52% contre 48% en faveur de Philippe opposé à Le Pen.

Cependant, dans les deux cas, 28% des répondants ne formulent aucune intention de vote à ce stade, ce qui est un chiffre élevé.

Le sondage teste aussi plusieurs hypothèses, moins probables à ce stade, de second tour pour Jordan Bardella qui gagnerait face à Gabriel Attal (52/48), Bruno Retailleau (53/47) et Jean-Luc Mélenchon (67/33). Mais là aussi beaucoup d'électeurs refusent d'envisager de tels scénarios, jusqu'à 41% pour un duel Mélenchon/Bardella.

L’enquête, qui ne constitue pas une prévision mais donne une indication des rapports de force et des dynamiques à l'instant T, a été menée du 11 au 30 avril d'abord auprès d’un échantillon de 9.128 personnes inscrites sur les listes électorales, extraites d’un échantillon de 10.000 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

Hexagone est un observatoire assez récent qui veut décrire "la France en chiffres".