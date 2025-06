Présidentielle: Attal ne voit pas de "projet commun" possible avec LR

Le président du parti renaissance, Gabriel Attal, lors d'un meeting du parti à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), le 6 avril 2025 ( AFP / Thomas SAMSON )

Le chef du parti Renaissance Gabriel Attal "ne voit pas de projet de société commun" entre LR et les macronistes, écartant de facto l'hypothèse d'un candidat commun de la droite et du centre pour la présidentielle.

"Je ne vois pas de projet de société commun aujourd'hui entre LR et nous, a fortiori pour une élection présidentielle", constate l'ancien Premier ministre dans un entretien au Monde.

Lui-même candidat potentiel en 2027, Gabriel Attal ne croit pas que "la France ait besoin, ou même envie, d'une révolution conservatrice" et liste une série de "divergences profondes" avec LR.

"Nous sommes pro-européens, ce que n'est plus la droite de gouvernement. Nous sommes pour le progrès et l'égalité des droits; le nouveau président des Républicains (Bruno Retailleau) s'est opposé à l'inscription de l'IVG dans la Constitution, a refusé d'interdire les thérapies de conversion pour les homosexuels et, dix ans après, continue d'être opposé au mariage pour tous. Sur la transition écologique, les LR sont dans une forme de climato-scepticisme et votent comme le RN", énumère-t-il.

De fait, le "socle commun", appellation de la coalition gouvernementale entre le camp présidentiel et LR, se réduit à "un point commun, vouloir la stabilité gouvernementale en France".

"Dans un monde de compétition et de concurrence, on ne peut pas s'offrir une instabilité gouvernementale", juge-t-il, critiquant l'attitude "irresponsable" des socialistes qui, par leur motion de censure sur les retraites, "remettent le gouvernement sous dépendance du RN".

Faute de majorité, "l’Assemblée arrive à avancer sur certains projets, mais pas sur l'essentiel", déplore-t-il.

Dans ce contexte, "si on ne veut pas attendre deux ans à faire la planche", un référendum "devient indispensable, le plus vite possible sur des sujets d'intérêt vitaux pour le pays" comme "notre modèle social".

"Je ferai des propositions dans les prochaines semaines pour détaxer le travail, rapprocher le net du brut pour les salariés", assure-t-il.