Présidentielle : à droite, plutôt Bertrand que Pécresse, selon un sondage

Qui pour porter les idées de la droite lors de la prochaine présidentielle ? À l'approche de la rentrée, le rythme s'est considérablement accéléré ce jeudi 26 août. Dès 8h30, Éric Ciotti a annoncé rejoindre la liste déjà longue des candidats à l'investiture de la droite et du centre au micro de Jean-Jacques Bourdin. Quelques heures plus tard, dans le 20 Heures de TF1, Michel Barnier a lui aussi fait part de sa volonté de participer à la primaire de la droite, tandis que, surprise, Laurent Wauquiez annonce sur Twitter ne pas se lancer dans la course. Ils rejoignent les candidats déjà déclarés : Valérie Pécresse, partie de LR, mais prête à participer à une primaire, Philippe Juvin et Xavier Bertrand, qui lui a toujours affirmé ne pas vouloir se prêter au jeu.

Mais qui aura le plus de chance de faire tomber Emmanuel Macron, Marin Le Pen, ou les deux, en avril prochain ? Un sondage Ipsos commandé par Libres !, le mouvement de Valérie Pécresse, et consulté par Le Point apporte de premiers angles de lecture. Après un récent scrutin marqué par un taux d'abstention inédit sous la Ve République, 15 % des interrogés (2 000 personnes inscrites sur les listes électorales, représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus ) sont sûrs, ou presque sûrs, de ne pas aller voter, 16 % sont plus incertains, mais tendent légèrement vers l'abstention, 16 % sont presque certains d'aller voter et

