Présidentielle 2027 et "gauche plurielle" : François Ruffin "cherche à étendre son équipe"

S'il réfute toute volonté de constituer "l'homme providentiel" de la gauche, l'élu de la Somme continue de placer ses pions, évoquant au passage les souvenirs du gouvernement élargi de l'ère Jospin.

François Ruffin, le 29 mars 2023,à Lavelanet ( AFP / Charly TRIBALLEAU )

"A la fin, il en faudra un". Interrogé sur la bataille encore lointaine de la gauche pour la présidence de la République en 2027, François Ruffin a assumé sa volonté "d'étendre son équipe" en vue de la constitution de ce qu'il espère être un front commun de la gauche, autour d'une candidature unique. "Il vaudrait mieux en avoir un que cinq, six, sept, comme on a un certain savoir-faire", a t-il commenté à l'antenne de franceinfo , jeudi 1er juin.

"Il faut pas croire que la politique, ce soit un homme tout seul", mais "il est très clair que je cherche à étendre mon équipe". "J'ai un souhait : ne pas constituer un homme ou une femme providentielle. J'ai pour idéal qu'il y ait une équipe plurielle", a t-il ajouté, mentionnant le précédent du gouvernement de Lionel Jospin à la fin des années 90. Symbole de la troisième cohabitation de la Ve République entre 1997 et 2002, l'alliance avait à l'époque réuni le Parti communiste français, le Parti socialiste, le Parti radical de gauche, le Mouvement des citoyens et Les Verts.

Piocher au sein de la Nupes... mais pas au-delà

"La gauche plurielle, ce qu'elle a produit, j'en suis pas forcément fan, je peux avoir un regard critique, mais qu'on ait un gouvernement dans lequel il y a à la fois Dominique Voynet et Jean-Pierre Chevènement, il me semble que c'était une séquence intéressante pour la gauche", a t-il estimé. Vers quelles réserves se tourner désormais? "Ce qu'il y a dans la Nupes me convient très bien". Mais au-delà? "Non", répond-il". "A l'intérieur de la gauche, il y a des visages très intéressants et qui peuvent très bien constituer une équipe plurielle", juge le député insoumis.