Présidentielle 2022 : des ténors de la droite en faveur d'une primaire ouverte

Comment doivent être départagés les candidats de la droite et du centre, en course pour l'Élysée en 2022 ? Un sondage, une primaire ? Cette seconde possibilité est privilégiée par Laurent Wauquiez (LR), Valérie Pécresse (ex-LR), Bruno Retailleau (LR) et Hervé Morin (Les Centristes). Sur le site du Figaro, lundi 5 juillet, les quatre élus le reconnaissent : « L'homme ou la femme providentiel(le) que certains espéraient ne s'est pas imposé » à droite et au centre alors que le scrutin présidentiel 2022 approche.

« Face à cette situation, le premier risque serait d'encourager la compétition sauvage et les aventures solitaires en faisant du premier tour de l'élection présidentielle le seul moyen de départager les candidatures de notre famille. Nous préférons ne pas imaginer cette hypothèse qui nous empêcherait d'accéder au second tour ! », écrivent de concert les cosignataires dans une tribune.

Une primaire, l'option la plus démocratique

Alors qu'aucun candidat naturel ne s'est pour l'heure imposé à droite, le risque serait de parier sur un « deus ex machina » qui émergerait par enchantement à neuf mois du scrutin. Une hypothèse « illusoire », estiment Laurent Wauquiez, Valérie Pécresse et Hervé Morin, tous trois réélus sans encombre à la tête de leur région, et Bruno Retailleau, patron des sénateurs LR.

