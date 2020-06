Présidentielle 2022 : Bigard abandonne finalement ses rêves d'Élysée

Jean-Marie Bigard avait réalisé une vidéo très médiatisée, fin mai, qui lui avait valu un appel d'Emmanuel Macron © JOEL SAGET / AFP

L'annonce en avait surpris plus d'un. À la fin du mois de mai, Jean-Marie Bigard, figure bien connue des Français, avait laissé entendre qu'il serait intéressé par une candidature à la prochaine élection présidentielle. Une déclaration largement reprise dans les médias. Une enquête d'opinon de l'Ifop pour l'hebdomadaire Valeurs Actuelles concluait même dans la foulée que 13 % des Français seraient prêts à voter Bigard en cas de candidature en 2022. Mais aujourd'hui, l'heure n'est plus à rêver de séjour élyséen pour l'humoriste. C'est ce qu'il confie dans un entretien publié dans la nouvelle édition de Society, et relayé par 20 Minutes, dimanche 14 juin.

"J'y connais rien en politique. J'ai jamais voulu en faire", balance sans détour Jean-Marie Bigard. Selon lui, "[il se] ferai[t] déchiquer [s'il] rentrai[t] sur le terrain". "Je préfère gueuler en tribune", avoue-t-il. L'humoriste semble tout de même garder cette possible nouvelle carrière dans un coin de la tête. Il explique donc laisser "chauffer la cocotte-minute à feu doux", histoire de découvrir combien de gens seraient en réalité prêts à le suivre dans l'aventure s'il décidait de s'y lancer pour de vrai. "Mais pour l'instant ce n'est pas au goût du jour", insiste-t-il, toujours dans des propos relayés par 20 Minutes.

