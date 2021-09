Présidentielle 2022 : les sympathisants de droite croient en Xavier Bertrand

Le résultat laisse peu de place au doute. Pour les sympathisants de droite, Xavier Bertrand est un candidat qui se démarque. Et selon eux, peu importe les concurrents qui pourraient lui être imposés, c’est en lui qu’ils placent tous leurs espoirs pour la présidentielle de 2022. Tel est le résultat obtenu par un sondage Ifop commandé par Le Journal du dimanche.

Diverses personnalités de droite ont été présentées aux Français, parmi lesquelles Valérie Pécresse, Michel Barnier et Xavier Bertrand. Et pour eux, le constat est sans appel : c’est bien ce dernier qui sera le plus à même de l’emporter contre tous les candidats présentés par les différents partis. « Quel que soit l’adversaire testé, il est systématiquement vu comme le meilleur antidote », observe Frédéric Dabi, directeur général de l’Ifop, dont les propos sont cités par le journal hebdomadaire.

Raz de marée chez les militants

Toutes les personnes ayant participé à ce sondage estiment par exemple le président de la région Hauts-de-France bien mieux placé que Valérie Pécresse pour faire face aux autres candidats. Ainsi, 28 % des sondés pensent qu’il peut l’emporter face à Emmanuel Macron, tandis que 8 % croient aux chances de Valérie Pécresse face à l’actuel locataire de l’Élysée. Les personnes interrogées sont également persuadées que Bertrand l’emporterait plus facilement que Pécresse face au candidat

