Pourquoi l’Inter va taper le PSG

Il fallait malheureusement que quelqu’un s’y colle pour ramener tout le monde sur Terre : le PSG n’a pas la moindre chance de triompher de l’ogre nerazzurro ce samedi soir à l’Allianz Arena de Munich (21h) en finale de la Ligue des champions. Voici pourquoi.

Pariez sur le match PSG – Inter Milan avec Betsson

→ Parce que l’Inter a le poids de l’histoire pour elle

Ne cherchez pas à décrédibiliser cet argument sous prétexte qu’il serait infondé ou tout simplement parce que vous avez peur d’ouvrir les yeux : contrairement au PSG qui n’a disputé et perdu qu’une seule finale de C1 à huis clos, face au Bayern (tiens, tiens), au terme d’un Final Four inhabituel, c’est tout naturel pour l’Inter de se retrouver en finale de Ligue des champions. Les plus vieux tifosis interisti se souviennent forcément des années Helenio Herrera et de ces deux premières finales gagnées en 1964 et 1965 face au Real Madrid (3-1) grâce à un doublé de Sandro Mazzola et contre le Benfica (1-0) via un golazo du Brésilien Jair. Si l’Inter en a depuis perdu trois face au Celtic (1967), à l’Ajax (1972) et plus récemment à Manchester City (2023), personne n’a oublié sa troisième couronne européenne face… au Bayern, en 2010, sous l’égide de José Mourinho. Le calcul est vite fait : la nature a horreur du vide, et après sept finales jouées pour trois succès, l’heure est venue pour Nicolò Barella & co de ramener les compteurs à l’équilibre.

Ce match, c’est un objectif qui me manque, c’est un titre que je n’ai pas.…

SF pour SOFOOT.com