Pourquoi Air France accélère le retrait des Airbus A380

Surpoids, fiabilité opérationnelle médiocre, excès divers des Airbus A380, plusieurs facteurs de comorbidité ont eu raison de la fin de vie des super jumbos d'Air France qui ne survivront pas à la grave crise du transport aérien consécutive au Covid-19. Avant celle-ci, un des dix A380 de la flotte avait déjà été rendu à son loueur.

Le programme de retrait des A380, prévu avant la pandémie jusqu'en 2022, a été accéléré. Les neuf autres restants, dont cinq en propriété d'Air France et quatre en location, rejoignent les espaces de stockage de Tarmac Aerosave à Tarbes-Lourdes et à Teruel en Espagne. Ce sont des antichambres des cimetières d'avions. Le désossement parfaitement organisé et réglementé permet de valoriser les pièces détachées parmi lesquelles les moteurs, les trains d'atterrissage, les portes d'accès, les éléments de voilure trouvent facilement preneurs, venant d'avions âgés de seulement dix ans, à mi-vie.

Dix ans sur un réseau peu adapté

La saga de l'A380 à Air France débute le 23 novembre 2009, avec le premier vol commercial en A380 entre Paris-Charles-de-Gaulle et New York-Kennedy. C'est la ligne mythique où ont lieu traditionnellement les premières. C'est aussi un axe très rentable où l'an dernier Air France proposera même jusqu'à deux vols quotidiens en A380 en plus des autres fréquences en Boeing 777 et

