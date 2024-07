information fournie par So Foot • 02/07/2024 à 16:22

Pour Vincenzo Montella, « l'Autriche est peut-être la meilleure équipe collectivement »

Un duel de croissants.

Le sélectionneur de la Turquie, Vincenzo Montella, était en conférence de presse en marge du huitième de finale contre l’Autriche, ce mardi à 21 heures. L’Italien n’a pas tari d’éloge sur son adversaire du soir, qui a battu sa Turquie 6-1 en amical en mars dernier : « Nous avons joué contre l’Autriche il y a quelques mois et j’avais déjà cette impression. C’est une équipe complète, peut-être la meilleure collectivement. C’est une équipe qui exerce un pressing très haut, très efficace et très long, et elle est très bonne dans les transitions. J’ai dit il y a quelques jours qu’elle ressemblait à une équipe de club parce qu’elle connaît toutes les situations qui se produisent dans le jeu. »…

JR pour SOFOOT.com