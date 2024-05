Pour Franck Haise, une pause s’impose

Engagé jusqu’en 2027 à Lens, Franck Haise semble plus que jamais sur le départ. Le remue-ménage en interne et le probable départ d’Arnaud Pouille pourraient pousser le coach qui a remis les Sang et Or sur le devant de la scène à prendre un repos bien mérité.

« À Lens, ça bosse bien. » Qui n’a jamais entendu cette phrase depuis le retour des Artésiens dans l’élite ? Ce poncif devrait se faire de plus en plus rare, tant la parenthèse enchantée des Sang et Or semble proche de se refermer. Avec en prime de grandes chances de voir Franck Haise quitter le bassin minier. En cause, la volonté du propriétaire Joseph Oughourlian de reprendre la main sur un club dont il a souvent délégué la gestion à Arnaud Pouille, directeur général depuis 2017. D’après L’Équipe , l’homme d’affaires aurait décidé d’envoyer tout valdinguer en plaçant ses hommes de confiance aux différents postes de la direction lensoise. Diego López (coordinateur sportif de Bordeaux) et Pierre Dréossi (directeur technique du FC Metz et ancien joueur du LOSC) seraient ainsi sur le point d’arriver dans le Pas-de-Calais, au grand dam des supporters et surtout du board lensois. Le premier agira sous les ordres du nouveau coordinateur sportif que va recruter le Racing à la suite du départ de Frédéric Hébert, quand le second devrait occuper la fonction de directeur général.

La théorie des dominos

Cette révolution ne sera pas sans conséquences pour le Racing. Cela devrait commencer par le départ annoncé d’Arnaud Pouille, artisan majeur du renouveau lensois, qui aurait déjà fait ses adieux à certains des salariés du club. Puis vient Franck Haise, dont l’avenir était incertain. Déjà séparé de Florent Ghisolfi en octobre 2022, le technicien va ainsi perdre son plus fidèle acolyte en la personne de l’actuel directeur général du club. La crise qui s’annonce dans l’Artois pourrait ainsi précipiter le départ de l’entraîneur des Sang et Or, qui semble avoir besoin de souffler.…

Propos de Franck Haise recueillis par MB

Par Vivien Dupont pour SOFOOT.com