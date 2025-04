"Plus de sons, moins de répression": défilés en France pour défendre les free-parties

Plusieurs milliers de personnes ont manifesté samedi dans plusieurs villes de France pour défendre les free-parties, dont une proposition de loi veut "renforcer la pénalisation" ( AFP / GABRIEL BOUYS )

Plusieurs milliers de personnes ont manifesté samedi dans plusieurs villes de France, notamment à Marseille et Nantes, pour défendre les free-parties, dont une proposition de loi veut "renforcer la pénalisation".

A Marseille, 1.600 "teufeurs", selon la police, ont remonté l'emblématique Canebière depuis le Vieux-Port en dansant derrière une demi-douzaine de camions-sono, avant de se diriger vers la préfecture.

"On vient manifester pour montrer aux gens ce qu'est le mouvement free-party, et aussi contre la répression et les violences des forces de l'ordre", a dit à l'AFP Paul, 24 ans, habitant la ville voisine d'Aubagne. "On ne veut pas de cette loi qui prévoit de la prison pour les organisateurs. On est un mouvement attaché à la liberté, à l'autogestion, au partage".

Les free-parties sont des rassemblements non-déclarés et gratuits pouvant réunir des milliers de personnes, parfois pendant plusieurs jours ( AFP / Fred TANNEAU )

Les free-parties sont des rassemblements non-déclarés et gratuits pouvant réunir des milliers de personnes, parfois pendant plusieurs jours.

La foule brandit des pancartes proclamant "la teuf ne vole pas les fonds publics", "plus de sons, moins de répression", "liberté, égalité, tape du pied", "je rêve d'un monde où j'ai le droit de danser", "laissez nous vivre libres" ou encore "plus de teufs, moins de keufs".

A Nantes (Loire-Atlantique), au moins 2.000 personnes ont défilé en musique dans le centre-ville, derrière plusieurs camions chargés de systèmes-son et décorés de banderoles marquées "On va faire péter le son face à la répression" et "Mourir en dansant plutôt que vivre en rampant".

"Les fêtes, la danse, sont un espace de liberté que nous ne sommes pas prêts à nous voir retirés", a déclaré Nina Pascal, 24 ans.

Des "manifestives" similaires sont prévues samedi dans au moins une douzaine de villes de France, pour protester contre une proposition de loi visant à "renforcer la pénalisation de l'organisation" des free-parties, qui "se transforment souvent en lieux de dérapages" selon les 44 députés de la majorité présidentielle à l'origine du texte.

Outre des amendes, y compris pour les participants, elle prévoit jusqu'à six mois de prison pour toute personne "participant à l'organisation" d'une free-party -de l'édification d'un mur de son à l'installation d'un food-truck- et la confiscation du matériel saisi.

"Proposition de loi 1133, on en veut pas. Pour l'avenir, pour nos droits", proclame une banderole accrochée sur une camionnette dans le défilé marseillais.

Le 5 avril, environ 1.500 "teufeurs" ont défilé au son de la musique techno à Montpellier, pour défendre leur "droit fondamental" à la fête après l'interdiction pour un an des rave-parties dans le département de l'Hérault.