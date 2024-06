Platoche : « Il n'y a plus de romantisme depuis que j'ai quitté le football »

Michel Platini est retiré du foot, mais son boulard est encore en activité.

Platoche, qui fêtera ses 69 ans ce vendredi, s’occupe désormais en pratiquant le golf ou en voyageant en Italie, au Maroc et sur l’Île Maurice. « Je prends le temps de prendre le temps. […] C’est un bonheur de faire ce que je veux, tranquille. Je suis libre depuis trois ans. Quel privilège » , raconte-t-il dans une longue interview au Figaro . « Je ne me vois plus à un poste dans une institution, ni dans un club , continue-t-il . J’ai fait le tour, j’ai tout fait. Je suis contacté par des gens de tous horizons. Du football et d’ailleurs, des médias, j’ai tout refusé. » L’ancien joueur et sélectionneur français, mais aussi patron de l’UEFA, disserte notamment sur la fin des numéros 10, qu’il impute aux entraîneurs. Le romantisme dans le football existe-t-il encore ? Platini répond en souriant que « non, il n’y en a plus. Depuis que j’ai quitté le football. » Un départ qui ne l’empêche pas de critiquer vivement ses successeurs à l’UEFA, dont il ne fait plus partie depuis 2016. « Michel Platini président a plus de poids et de pouvoir que les autres qui viennent après. Aleksander Čeferin, tout le monde s’en fout. » .…

UL pour SOFOOT.com