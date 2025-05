Philippe Wahl, PDG sortant de La Poste face au "choc de la disparition du courrier"

Philippe Wahl le 7 septembre 2018 au siège de La Poste, à Paris ( AFP / JOEL SAGET )

Après 12 ans à la tête de La Poste, Philippe Wahl s’apprête à en laisser les rênes pour raison d’âge, "fier" d’avoir diversifié ses activités pour compenser la baisse du courrier et "serein" sur l’avenir de l’entreprise, confie-t-il à l’AFP.

En 2013, choisi par l’Elysée pour diriger l'entreprise publique, l'énarque Philippe Wahl se remémore avoir été "surpris par la complexité du système postal et de ses enjeux".

"Ce n’était pas simplement une banque, de l’assurance", explique pour l'AFP celui qui était alors depuis deux ans président de La Banque postale. Car le groupe est une multinationale avec une myriade d'activités, permettant d'amortir l'attrition du courrier.

Chaque année, "La Poste perd 500 millions d’euros de chiffre d'affaires" pour cette raison, rappelle le PDG de l’entreprise, pour un total de 34,6 milliards d'euros en 2024.

Le chiffre "impressionne", reconnaît M. Wahl, sans lui donner de sueurs froides : "Un patron, une patronne, son rôle, c'est de trouver un chemin".

- Actionnariat salarié -

Philippe Wahl reprend alors celui de ses prédécesseurs, résumé en un mot-clé : "transformation". Livraison de colis, portage de repas aux personnes âgées, téléphonie, etc., le groupe s'appuie sur d’autres leviers de croissance.

"Fier du chemin parcouru", Philippe Wahl est chagriné que certains lui reprochent de ne pas s’intéresser assez aux missions de service public alors qu'"on s'est vraiment battus pour les défendre".

Philippe Wahl à Paris le 7 septembre 2018 ( AFP / JOEL SAGET )

Une gageure dans une conjoncture souvent difficile, notamment la crise du Covid "qui nous a fait perdre trois années de courrier en une" et la guerre en Ukraine provoquant une flambée des coûts de l’énergie.

Philippe Wahl confie avoir un regret: "ne jamais avoir eu la possibilité de lancer l'actionnariat salarié des 240.000 postiers, (…) avec la distribution d’actions gratuites", notamment en raison des secousses économiques.

- "Judo postal" -

Quand on lui demande quel type de patron il est, Philippe Wahl répond : "Je crois que j’ai fait énormément de terrain, et énormément de stratégie".

Il cite "quatre tours de France du plan stratégique", échangeant avec 7.000 managers chaque fois, en France métropolitaine et en Outre-mer, et 204 "visites du vendredi" pour le reste des équipes. Sans compter les 116 panels: "25 postiers et moi, et on discute" et les deux demi-journées par an "avec chaque fédération syndicale".

L’homme est un "champion de pédagogie", qui a beaucoup d’humour, abonde Stéphanie Berlioz, directrice adjointe du groupe en charge des finances.

Il pratique "le judo postal", sachant "prendre en compte" le projet et le confronter "au réel, aux difficultés", vante-t-elle.

Philippe Wahl le 11 juillet 2022, à Versailles ( POOL / Ludovic MARIN )

"On se ressemble un peu", s’amuse Michel Fournier, président de l'Association des maires ruraux de France, qui l’a côtoyé pendant plus de dix ans. "On est des gens directs, simples, pragmatiques", étaye-t-il.

Des employés du groupe le jugent en revanche "cynique", "d'une froideur extrême", voire "dur", selon un syndicaliste de La Banque Postale.

- Succession -

Deux candidats en interne se sont positionnés pour la suite, outre d’autres personnalités du monde politique et économique : Nathalie Collin, gérant la branche Grand Public et Numérique soit notamment les quelque 50.000 salariés des 17.000 bureaux de poste et points de contact; et Stéphane Dedeyan, le président du directoire de La Banque postale.

L’héritier devra "répondre" au "choc de la disparition du courrier (qui) n’est pas terminé. On va encore perdre deux milliards dans les cinq années qui viennent", avertit Philippe Wahl, alors que La Poste est toujours "sous-compensée" par l’Etat pour ses missions de service public.

Mais fin juin, il quittera La Poste "avec sérénité pour l'avenir" de l’entreprise dont "le modèle est solide".

Le presque septuagénaire, marié et père de trois enfants, entend désormais "enseigner", s’engager en tant que bénévole "dans la santé et la culture" et "sans doute garder une activité dans le +business+", souffle-t-il sans en dire plus. Et profiter de ses "amis, (sa) famille, (son) épouse" et rendre visite à ses petits-enfants à Singapour.

"Je serai à la retraite de La Poste, pas de la vie", conclut-il sur un sourire.