Philippe Diallo à propos du contexte politique : « Les propos d’Ibrahima Konaté m’ont touché »

Les temps sont durs.

Alors que le contexte politique et les élections législatives continuent de planer autour de l’équipe de France à l’Euro, Philippe Diallo a été interrogé sur le sujet dans un long entretien accordé à Ouest France . « Le contexte général trouble, évidemment. En temps normal, on ne devrait parler que de l’Euro et de la performance de l’équipe de France. On est attentif à ce qu’il se passera après les élections. On verra comment adapter la Fédération au contexte qui lui sera donné , a assuré le président de la FFF. Quand Ibrahima Konaté a évoqué ses parents, leur contribution au développement de la France, cette diversité comme une richesse, je l’ai félicité et je lui ai dit que je me reconnaissais dans ses propos. Ils m’ont touché. Mon père est venu en France, il a défendu ses couleurs lors des JO de Rome en 1960. » …

