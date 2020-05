Pertes liées au confinement : un restaurateur gagne sa bataille contre son assureur

Le tribunal de commerce de Paris a tranché, vendredi 22 mai, dans l'affaire la plus suivie du moment. Il ordonne à Axa d'indemniser le restaurateur parisien Stéphane Manigold au titre de ses pertes d'exploitation liées à la fermeture d'un de ses établissements, du fait de la crise sanitaire. Par définition, ce type de couverture compense la baisse du chiffre d'affaires et doit permettre à l'entrepreneur de faire face à ses charges fixes en couvrant les frais généraux permanents (amortissements, impôts et taxes, loyers, rémunération du personnel, intérêts d'emprunt...). Cette assurance aide aussi à supporter certains frais supplémentaires consécutifs au sinistre.

Tout a commencé le 17 mars. Trois jours après la fermeture de ses quatre restaurants pour cause de pandémie, Manigold se tourne vers son assureur afin de bénéficier de la prise en charge de ses pertes d'exploitation. Ce quadra, dont les établissements avoisinent les 6 millions d'euros de chiffre d'affaires par an et comptent 52 salariés, est convaincu d'être titulaire de contrats multirisques, couvrant la totalité des pertes d'exploitation de ses établissements en cas de fermeture, même en pleine pandémie. Il se met à le dire tout haut, à faire à grand bruit, enchaînant les sorties médiatiques - RMC, CNews, TF1, etc.

Une conciliation qui n'a pas

