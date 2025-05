Perspectives modérées pour le PIB suisse malgré une légère détente en mai (baromètre)

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Les perspectives pour l'économie suisse restent modérées malgré un rebond du baromètre du KOF, qui s'est redressé en mai après une forte chute en avril dans le sillage des annonces de la Maison Blanche sur les droits de douane.

En mai, ce baromètre - très suivi des économistes pour jauger la tendance à à court terme pour le produit intérieur brut (PIB) de la Suisse - a regagné 1,4 point pour remonter à 98,5 points, a indiqué vendredi le Centre de recherches conjoncturelles de l'École polytechnique fédérale de Zurich dans un communiqué.

Ce baromètre s'était fortement détérioré en avril suite aux annonces de l'administration de Donald Trump concernant les droits de douane dits réciproques, mais les chercheurs de cet institut notent des évolutions plus "positives" durant le mois de mai, en particulier dans l'industrie.

Toutefois, ce baromètre reste "encore en dessous de sa valeur moyenne à long terme", nuancent-ils. Il se situe toujours en-dessous de la barre des 100 points, qui marque le seuil de croissance pour l'économie suisse, ce qui suggère que "les perspectives pour la conjoncture suisse restent modérées", selon les chercheurs de cet institut zurichois.

Les sous-indicateurs font ressortir "des perspectives plus favorables" durant le mois de mai dans certains pans de l'économie, notamment parmi les entreprises du secteur de la chimie et de la pharmacie, les producteurs de denrées alimentaires et boissons ainsi que les producteurs de papier. Le textile et la métallurgie sont en revanche sous pression.

Les chercheurs de cet institut relèvent que les sous-indicateurs concernant la demande étrangère et la consommation sont, eux aussi, "sous pression".

Les annonces de la Maison Blanche de début avril ont été un choc pour l'économie suisse, en particulier pour l'industrie et l'horlogerie. Le pays alpin s'est vu imposer des droits de douane de 31%, ensuite mis en pause pour 90 jours.

Les mesures douanières voulues par la Maison Blanche ont connu un nouveau rebondissement. Mercredi, le tribunal de commerce international des Etats-Unis (ITC) a estimé que Donald Trump avait outrepassé ses pouvoirs en imposant des surtaxes non ciblées, alors qu'il s'agit d'une prérogative du Congrès. Mais moins de 24 heures plus tard, une Cour d'appel a suspendu la décision de première instance, le temps de se prononcer sur le fond.