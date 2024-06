« Personne ne nous a humiliés » : Sylvinho satisfait de l’Euro de l’Albanie

À l’OL non plus Sylvinho n’a jamais été humilié : il n’a jamais perdu de plus d’un but.

Pour se qualifier, l’Albanie de Sylvinho devait absolument l’emporter face à l’Espagne, déjà assurée de terminer en tête de sa poule avant même le coup d’envoi. Mais l’exploit n’a pas eu lieu ce lundi à Düsseldorf et la Roja , même remaniée, est venue à bout des Albanais (0-1). Certes éliminé, le sélectionneur s’est tout de même réjoui du visage affiché par son équipe lors de ces trois matchs de poule. « J’ai perdu beaucoup d’heures de sommeil, mais ça valait le coup parce que nous avons réussi à tenir tête » , s’est-il enthousiasmé en conférence de presse, lui qui estimait être tombé dans le groupe de la mort.…

LT pour SOFOOT.com