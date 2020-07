Perpignan : tout juste élu, Louis Aliot fait voter l'augmentation de son indemnité de maire

Lors de son premier conseil municipal en tant que maire de Perpignan, Louis Aliot fait voter l'augmentation de son indemnité de maire. (Photo d'illustration) © Idhir Baha / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Après sa victoire au second tour des élections municipales de Perpignan, une prise de taille pour le Rassemblement national, Louis Aliot a été officiellement élu maire de la ville des Pyrénées-Orientales le 3 juillet dernier. Et lors du conseil municipal d'installation, qui s'est tenu dans la soirée du vendredi 10 juillet, le député et sa majorité perpignanaise ont notamment décidé de voter l'augmentation de son indemnité de maire. L'occasion de lancer les hostilités entre Louis Aliot et certains membres de l'opposition.

Comme le rapporte France Bleu Roussillon, une des propositions de ce conseil municipal d'installation visait à faire augmenter de 17 % l'indemnité du nouveau maire. Pour Benoît Nougayrede, élu de l'opposition, ce pourcentage représente « 60 000 euros sur l'intégralité du mandat ». « Vous avez promis une ville plus juste. Vous devez renoncer. Vous devez être exemplaire [...] Ce sera votre Fouquet's », a-t-il argué pendant la séance.

Louis Aliot, qui est également candidat pour la présidence de l'agglomération de Perpignan, n'a pas manqué de se défendre : « Je ne vais pas cumuler deux indemnités, celle de maire et celle de président de l'agglomération comme l'ancien maire. Et si ça doit arriver, j'ajusterai l'indemnité de l'agglomération en fonction de cela. » Selon l'élu affilié au Rassemblement

