Pavard titulaire dans l’habituel 3-5-2 de l’Inter

Je ne crois pas que vous le connaissez…

Bisseck out, Pavard in ! Pour la finale de la Ligue des champions ce samedi soir à Munich, Simone Inzaghi a décidé de réintégrer Benjamin Pavard dans sa défense à trois , en compagnie des habituels, à savoir Francesco Acerbi et Alessandro Bastoni. Le Français était jusqu’alors blessé depuis plus d’un mois à la cheville. Un retour qui permet à l’Inter d’être au grand complet et d’aligner son équipe type.…

TJ pour SOFOOT.com