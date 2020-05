Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pas de reprise normale du trafic aérien avant 2023, selon l'Iata Reuters • 13/05/2020 à 15:48









PAS DE REPRISE NORMALE DU TRAFIC AÉRIEN AVANT 2023, SELON L'IATA PARIS/DUBLIN (Reuters) - Le transport aérien de passagers ne devrait pas retrouver avant 2023 au plus tôt son niveau d'avant la crise du coronavirus et le secteur pourrait souffrir davantage avec une augmentation excessive des coûts liés aux nouvelles mesures sanitaires, a averti mercredi l'Association internationale du transport aérien (Iata). "Les effets du Covid sur les voyages en avion vont certainement durer plusieurs années sans (espoir) de rebond rapide par rapport au niveau de 2019", a estimé Brian Pearce, économiste en chef à l'Iata, qui représente quelque 280 compagnies à travers le monde. La pandémie de coronavirus a entraîné une quasi-paralysie du transport aérien à travers le monde en raison des mesures de confinement et des interdictions de déplacements imposées à des milliards d'individus. (Laurence Frost and Conor Humphries; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.