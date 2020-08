Paris : la liste des lieux extérieurs où le masque devient obligatoire

Après Bruxelles et Madrid, le port du masque devient obligatoire dès 8 heures lundi dans certains quartiers très fréquentés de Paris, où la stricte application de cette mesure de lutte contre le coronavirus pourrait se heurter à la vague de chaleur caniculaire en cours.

Berges de la Seine, hauteurs de Montmartre, rue Mouffetard : il ne sera désormais plus possible de flâner à visage découvert dans certaines zones touristiques et grandes rues commerçantes de la capitale française, et de certaines villes d'Île-de-France. Prévue pour une durée d'un mois renouvelable, cette mesure doit permettre, selon les autorités sanitaires, d'enrayer un rebond du virus qui fait craindre une deuxième vague de l'épidémie aux effets potentiellement dévastateurs pour l'économie tricolore.

La tâche s'annonce toutefois délicate au vu des scènes observées ces dernières 48 heures dans plusieurs pays européens, assommés par des températures dépassant les 35 °C, où de nombreux estivants ont ignoré les mesures sanitaires recommandées. En rendant le port du masque obligatoire, Paris emboîte le pas à d'autres villes françaises, à l'image de Nice, Marseille ou encore Lille, mais également à d'autres pays, comme la région de Madrid en Espagne, la Belgique ou encore la Roumanie, qui, depuis fin juillet, ont musclé leurs mesures sanitaires.

