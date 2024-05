Paris : la fraude à « pas de chance »

Le PSG était déjà annoncé en finale de Ligue des champions. Seulement, une fois de plus, il ne s’est pas révélé à la hauteur de son histoire. Heureusement, comme souvent dans le foot français, une explication imparable commence déjà à venir consoler nos âmes chagrines : la malchance et ces maudits poteaux...

« Le football n’a pas été juste. » Luis Enrique nous aura au moins gratifiés d’une majestueuse punchline , balancée en conférence de presse après l’échec de son équipe contre Dortmund (0-2 sur l’ensemble des deux matchs), signant une terrible désillusion pour des supporters parisiens trop habitués à enterrer leurs rêves. « Le sentiment qui prédomine est la tristesse. On n’a pas été inférieurs, si on additionne les deux matchs, on a six tirs sur le poteau, c’est parfois injuste le foot, on n’a pas marqué un but après avoir tiré 31 fois ce soir […], mais le foot récompense celui qui marque et non pas celui qui tire sur le poteau. »

Tout est dit. Un argumentaire sans contradiction possible qui est censé rendre acceptable une fatalité rageante. Depuis une semaine, voire davantage, nous entendions une prophétie autoréalisatrice : le PSG était le meilleur. Malgré les deux défaites 1 à 0, la cause principale de ce malheur qui s’est abattu sur le Parc des Princes, dont les tribunes se sont éteintes au fur et à mesure des 90 minutes, se résume forcément à un manque de réussite. Nous avons presque l’impression de lire L’Iliade d’Homère. Quels que soient les vertus ou les efforts des hommes, les dieux malicieux s’amusent du sort des armes et des combats, et détournent les tirs sur les montants. Nasser al-Khelaïfi s’est aussi lamenté contre eux : « Le ballon ne voulait pas rentrer. » Une force invisible l’en empêchait. Impossible de lutter contre un fléau tombé des cieux.…

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com