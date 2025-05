Ousmane Dembélé devra attendre encore un peu pour son Ballon d'or

Ousmane Dembélé fêtait ce jeudi ses 28 ans, mais les lecteurs de Sofoot.com ne lui ont pas fait de cadeaux.

Il y a quelques jours, on vous demandait si Ousmane Dembélé était déjà favori pour le Ballon d’or 2025. Et vous êtes 63% à penser qu’il ne peut pas être encore catégoriser comme tel . Pour certains comme PecExcel , la question ne se serait même pas posée avant : « Dembélé, Yamal, Salah and Co auraient été top 20 ou 30 d’il y a 10 ans. » Parce qu’un vrai Ballon d’or, c’était même pas décerné à des Thierry Henry, Totti, Iniesta ou Ribéry. Alors imaginez Dembouz. Même ruicosta10 , pourtant pas hostile au joueur, peine à y croire : « Dembélé, on l’aime bien, mais Ballon d’or ? Alors que des mecs comme Henry ne l’ont jamais été ? Et la liste est longue. » Le seul qui le mériterait pour l’ensemble de son œuvre, selon lui, c’est Salah « même si cette saison, il est mauvais quand il ne le faut pas ». Et puis, « Pedri, Yamal, Lautaro, Salah sont plus ballon-d’orable que Dembélé. Jouer dans un championnat de seconde zone, ça joue quand même » , balance Bocks , qui n’a pas oublié qu’on parle d’un championnat où Dante, 64 ans, fait sa loi.…

