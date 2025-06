Orages: neuf départements du centre-est en vigilance orange

Cinq départements du centre-est vont passer en vigilance orange pour risque d'orages à partir de 14h00 ( AFP / JEFF PACHOUD )

Neuf départements du centre-est vont passer en vigilance orange pour risque d'orages mardi à partir de 14h00, a indiqué Météo-France.

Des "orages forts" sont prévus dans l'après-midi et en soirée dans les départements de la Saône-et-Loire, du Jura, de la Loire, du Rhône et de l'Ain, mais aussi la Haute-Loire et le Puy-de Dôme, puis le Cantal (à partir de 16H00) et l'Allier (à partir de 18H00), précise l'agence dans son bulletin actualisé.

Ces orages "pourront s'accompagner de chutes de grêle, de rafales de vent voisines de 80 à 100 km/h, d'intenses précipitations de l'ordre de 20 à 40 mm en peu de temps et d'un foudroiement important", expliquent les services de prévision. L'accalmie est attendue "en milieu de nuit" et Météo France prévoit de lever la vigilance orange à 23H00.

Si le sud-ouest de l'hexagone n'est pour le moment pas concerné, un "risque d'orages forts et très pluvieux" dans la soirée pourrait toutefois "justifier un passage en vigilance orange de certains départements d'Occitanie notamment", souligne Météo-France.