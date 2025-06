Orages: 57 départements en vigilance orange après une semaine de canicule

Cinquante-sept départements sont mercredi en vigilance orange pour les orages au 7e jour d'une vague de chaleur nationale précoce où la barre des 40°C a de nouveau été franchie ( AFP / Loic VENANCE )

Cinquante-sept départements sont mercredi en vigilance orange pour les orages au 7e jour d'une vague de chaleur nationale précoce où la barre des 40°C a de nouveau été franchie, a annoncé Météo-France qui prévoit des phénomènes "violents sur un très large axe central du pays".

En plus du Rhône et de l'Isère en vigilance orange pour canicule (36 autres départements sont placés en vigilance jaune canicule), 57 départements sont placés en vigilance orange pour les orages (24 en vigilance jaune) sur une large ligne qui traverse la France du nord au sud.

Météo-France a déclenché ces niveaux d'alerte de la population "compte tenu du risque de phénomènes violents associés (grêle, rafales, fortes pluies et forte activité électrique)", conséquence du pic de chaleur qui a fait dépasser les 35°C mercredi sur de larges régions de métropole.

L'organisme de prévisions anticipe de fortes pluies (30 à 50 mm en une à deux heures), localement des chutes de grêle de taille moyenne à grosse (jusqu'à deux à cinq cm, voire plus), et des rafales pouvant dépasser les 100 km/h, "possiblement 100/120 km/h voire localement plus".

En prévision, toutes les lignes de train d'Auvergne ont été fermées depuis 16H00 et un tronçon de Transilien doit l'être aussi dans le nord-ouest de Paris, entre Gisors et Pontoise, à partir de 21H00. Des interruptions sont aussi prévues dans plusieurs régions, de l'Occitanie à la Normandie, pour tout ou partie de la soirée.

- "Fortes pluies" et "grêle" -

L'événement a débuté en fin d'après-midi sur le sud-ouest et le centre-est du pays. Météo-France a relevé, dans les Landes, "des rafales à 95 km/h à Biscarosse" autour de 17H00 et "de la grosse grêle à Peyrehorade vers 16H00".

Les orages doivent se décaler ensuite "vers l'est" et concerneront "plutôt en soirée le Bassin parisien puis le nord et le nord-est du pays", prévient l'observatoire ( AFP / Loic VENANCE )

Les orages doivent se décaler ensuite "vers l'est" et concerneront "plutôt en soirée le Bassin parisien puis le nord et le nord-est du pays", prévient l'observatoire.

Les orages vont ensuite s'atténuer "en cours de nuit de mercredi à jeudi en s'évacuant par les frontières du nord et du nord-est".

La vigilance orange orages sera levée à minuit pour 50 départements. Mais sept autres resteront à ce niveau d'alerte jusqu'à 03H00: Ardennes, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nord, Pas-de-Calais et Vosges.

Météo-France attend "une baisse notable des températures jeudi, après cet épisode pluvio-orageux". "Les fortes chaleurs ne concerneront plus alors que le pourtour méditerranéen", précise l'organisme.

- Pic caniculaire -

Ce mercredi la barre symbolique des 40°C a été dépassée dans plusieurs villes des Pyrénées-Orientales et frôlée à Clermont-Ferrand (39,8°C). Les 40°C avait été atteint déjà mardi dans l'Hérault, pour la première fois de l'année en France.

"La nuit prochaine, il devrait continuer de faire très chaud. Les minimales jeudi matin resteront tropicales, de l'ordre de 20 à 22°C sur les agglomérations de Lyon et Grenoble", synonyme de sommeil difficile et de difficultés de récupération pour les organismes soumis à la canicule.

Toutefois, "une baisse très significative des maximales est attendue" dans la journée de jeudi, "avec un retour à des températures voisines des 30°C", ajoute l'organisme.

La France est traversée depuis le 19 juin par sa 50e vague de chaleur nationale depuis 1947, dont la moitié ont été subies au 21e siècle, conséquence du réchauffement climatique qui augmente l'intensité et la fréquence des canicules.