« On nous a dit : "Le télétravail, c'est terminé !" »

Immeuble de bureaux à Paris © Amaury Cornu / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Pour de nombreux Français, le confinement a été le synonyme d'une nouvelle vie de bureau... à la maison. Le télétravail est-il en train de devenir la norme, et la présence dans l'entreprise, l'exception ?

Le temps des transports en commun bondés, du petit café entre collègues, des discussions informelles dans les couloirs et des réunions en « présentiel » serait-il définitivement révolu ? Le Point donne la parole à des salariés qui racontent les bouleversements provoqués par le confinement et leur nouvelle vie au bureau.

Lire aussi Daniel Nettle : « Nos comportements sont contagieux »

« Dès le premier jour du confinement, les dirigeants de l'entreprise ont renvoyé tout le monde chez soi, à l'exception de quelques collaborateurs. L'ensemble de mes activités peut être réalisé à distance, mon travail consiste pour l'essentiel à préparer des dossiers et à échanger au téléphone, le télétravail ne me posait donc aucun problème. Pendant les quinze premiers jours, tous les collaborateurs travaillaient à plein temps de chez eux, puis à partir d'avril nous sommes passés au temps partiel, à 50 %. Il fallait relever nous-mêmes nos horaires de travail et envoyer les fiches de présence, afin d'être payé, ce qui était un peu nouveau ! Avec cette nouvelle méthode, le paiement de nos salaires a été retardé, ce qui a compliqué pas mal de choses.

Mais la situation s'est

... Lire la suite sur LePoint.fr