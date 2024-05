information fournie par So Foot • 14/05/2024 à 18:34

Olivier Giroud débarque officiellement à Los Angeles

Un deuxième champion du monde dans la ville des Anges.

Au lendemain de sa vidéo de départ du Milan, le champion du monde 2018, Olivier Giroud rejoint officiellement le club de Los Angeles FC. Un contrat d’une année l’attend de l’autre côté de l’Atlantique, avec une prolongation d’un an en option. Dans un communiqué partagé par le club, le joueur annonce être « ravi et excité de rejoindre LAFC » et devrait faire ses débuts dans le championnat nord-américain fin juillet, en fonction du parcours de l’équipe de France au prochain Euro (14 juin-14 juillet).…

