Nouvelle-Zélande: une espèce menacée d'escargot filmée en train de pondre par le cou

Photo du 18 septembre 2024 et publiée par le ministère de la Conservation de Nouvelle-Zélande le 8 mai 2025 montrant un escargot du mont Augustus pondant un œuf par le cou à Hokitika, en Nouvelle-Zélande ( New Zealand Department of Conservation / Lisa FLANAGAN )

Un spécimen d'escargot en Nouvelle-Zélande a été filmé pour la première fois en train de pondre un oeuf par le cou, rassurant les scientifiques qui tentent de sauver cette espèce menacée de mollusque.

"C'est la première fois que nous en voyons un pondre par le cou", témoigne Lisa Flanagan, garde forestière à Hokitika, sur la côte ouest de l'île du Sud, citée jeudi dans un communiqué du ministère néo-zélandais de la Conservation.

"Nous l'avons retourné pour le peser et nous avons vu l'oeuf commencer à sortir de l'escargot", ajoute-t-elle.

Le ministère de la Conservation gère depuis 2006 à Hokitika une population captive d’"escargots du mont Augustus" dans des conteneurs réfrigérés, menacés par l'exploitation du charbon dans la région.

Cette opération a permis de sauver, selon lui, ces mollusques de l'extinction.

Kath Walker, scientifique rattachée au ministère, explique que les coquilles dures des escargots rendaient leur accouplement difficile, si bien que certains d'entre eux ont développé un "pore génital" juste en dessous de leur tête.

L'"escargot du mont Augustus" n'a alors "qu'à sortir de sa coquille pour faire le travail", développe-t-elle.

Ces escargots "à longue durée de vie" peuvent atteindre la taille d'une balle de golf et leurs oeufs peuvent mettre "plus d'un an à éclore".

Ils se nourrissent de vers de terre.

En 2011, 800 de ces escargots sont morts de froid à l'intérieur de leurs conteneurs climatisés, en raison d'une mauvaise jauge de température.

Moins de 2.000 d'entre eux vivent actuellement en captivité, tandis qu'un petit nombre a été relâché dans la nature en Nouvelle-Zélande.