NOUVEL APPEL À LA GRÈVE CHEZ EDF POUR LE 17/12, SELON LA CGT PARIS (Reuters) - Les syndicats d'EDF ont lancé vendredi un nouvel appel à la grève pour le 17 décembre contre le projet Hercule de réorganisation des activités du groupe, a-t-on appris vendredi auprès de Thierry Raymond, délégué syndical central de la CGT. Hercule prévoit notamment une séparation entre le parc nucléaire existant d'EDF et une grande partie de ses activités liées aux énergies renouvelables, ainsi qu'une ouverture du capital de ces dernières, ce qui constituerait selon les syndicats un premier pas vers un démantèlement et une privatisation. (Benjamin Mallet)

