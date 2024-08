Nouveau type de fièvre catarrhale ovine: un second foyer confirmé dans les Ardennes

( AFP / THIERRY ZOCCOLAN )

Un nouveau foyer de fièvre catarrhale ovine (FCO) de sérotype 3, pouvant être mortelle pour les moutons, a été confirmé dans les Ardennes, le second recensé en France après un cas dans le Nord mercredi, a annoncé vendredi la préfecture.

Ce foyer a été identifié par le laboratoire de santé animale de l'Anses dans un élevage d'ovins du village de Vireux-Wallerand, à quelques kilomètres de la frontière avec la Belgique.

"Seize autres élevages sont susceptibles d'êtres touchés" dans les Ardennes, précise la préfecture. "Des analyses sont en cours."

La FCO, également dite "maladie de la langue bleue", affecte principalement les ovins, les bovins et plus rarement des cervidés. Elle n'est pas transmissible à l'homme.

Les symptômes incluent la fièvre, des troubles respiratoires, une langue pendante ou encore la perte des petits en gestation.

Elle passe d'animal en animal par l'intermédiaire d'insectes piqueurs, des moucherons culicoïdes. Elle affaiblit les animaux, provoque des pertes économiques et perturbe les échanges internationaux.

Contrairement à la grippe aviaire, sa détection n'entraîne pas l'euthanasie des animaux.

Un premier cas avait été confirmé mercredi dans un élevage de Marpent (Nord), près de Maubeuge, et 22 "suspicions" avaient été recensées jeudi dans le département.

Deux suspicions ont également été recensées dans le Pas-de-Calais, qui ne partage aucune frontière avec la Belgique, a indiqué vendredi la préfecture de ce département.

La fièvre catarrhale ovine (FCO) est déjà présente en France, avec les sérotypes 4 (en Corse) et 8 (en France continentale), mais les cheptels français n'ont développé aucune résistance au sérotype 3, auquel ils n'ont jamais été confrontés.

L'épizootie de FCO de sérotype 3 a débuté aux Pays-Bas en septembre 2023. Le virus a ensuite gagné en quelques semaines la Belgique, l'Allemagne et le Royaume-Uni. En Belgique et aux Pays-Bas, le nombre de foyers a augmenté très fortement ces derniers jours, atteignant 308 en Belgique selon l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire jeudi.

Une vaccination "volontaire" sera proposée et le vaccin "mis à disposition gratuitement par l'État", a annoncé lundi le ministère de l'Agriculture, disant disposer de 4,6 millions de doses grâce à une commande passée "par anticipation" début juillet.

"Plus il y a de monde qui vaccine, plus on limitera la propagation, plus on limitera les dégâts", souligne Valéry Lecerf, éleveur ovin et bovin à Cavron-Saint-Martin (Pas-de-Calais) et président du Groupement de défense sanitaire du département. "C'est aussi l'avenir des troupeaux qui est en jeu."