"NOUS NE RENONCERONS PAS" À LA RÉFORME DES RETRAITES, DIT JEAN CASTEX PARIS (Reuters) - Le Premier ministre français, Jean Castex, a déclaré mercredi devant l'Assemblée nationale que le gouvernement ne renoncerait pas à la réforme de fond des retraites, contestée pendant des mois dans la rue l'hiver dernier. Le chef du gouvernement nommé vendredi dernier recevra les partenaires sociaux d'ici le 20 juillet pour une "conférence de méthode" afin de mettre "tous les sujets sur la table": retraites, santé, assurance chômage, notamment. Sur les retraites, "il a d'ores et déjà été acté que nous distinguerions les concertations à reprendre sur la réforme de fond à la laquelle nous ne renoncerons pas sur un système de retraite plus juste qu'attendent de leur voeux tous les Français", a-t-il dit lors des questions d'actualité devant la représentation nationale. "En revanche, a-t-il poursuivi, nous le séparerons des dispositions qu'il y a lieu de prendre pour sauvegarder le système actuel." "La situation financière de ce système n'est pas tout à fait la même depuis qu'il subit lui aussi de plein fouet l'impact de la crise économique." (Elizabeth Pineau, édité par Henri-Pierre André)

