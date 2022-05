"Nous allons avoir des décès inopinés" : l'urgentiste Patrick Pelloux alerte sur la situation des hôpitaux à l'approche de l'été

Pour faire face à la pénurie de personnel, le médecin demande la réintégration des personnels soignants non-vaccinés : "

Patrick Pelloux à Paris, le 9 septembre 2020. ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Le président de l'Association des médecins urgentistes hospitaliers de France, Patrick Pelloux, a alerté, mercredi 18 mai, sur la pénurie de personnel à laquelle fait face l'hôpital. Il s'attend à un "été atroce".

"La situation est catastrophique", assène le médecin d'entrée de jeu, dans un entretien à Ouest-France. Il met en cause "les pouvoirs publics qui veulent créer une situation de chaos pour fermer des structures".

"Il y a un phénomène de 'grand renoncement' avec des personnels qui sont totalement désabusés et qui n'adhèrent plus à l'idée collective et fédérative qu'est l'hôpital public, analyse-t-il. Le système a été déstabilisé et les personnels ont été un peu abandonnés après avoir énormément travaillé."

Un été "atroce"

Patrick Pelloux s'attend à un été "atroce, du jamais vu."

"Nous allons avoir des décès inopinés et involontaires dans les structures, assure-t-il. Cela va être renforcé par l'afflux massif de touristes dans des zones balnéaires où les hôpitaux ne fonctionnent plus, ou seulement avec des médecins intérimaires. Pour l'instant, nous n'avons plus de ministre de la Santé, nous sommes entre deux élections et nous savons qu'aucune décision ne sera prise. C'est terrifiant."

Pour faire face, il reprend la demande de la Fédération hospitalière de France, qui a appelé mardi à mettre en place en urgence une obligation de garde pour les médecins libéraux .

Mais Patrick Pelloux va plus loin : il demande la réintégration des personnels soignants non-vaccinés. "Nous sommes en pleine tempête, il faut que tout le monde vienne sur le bateau , explique le médecin. Nous devons comprendre pourquoi ils ne se sont pas fait vacciner et réfléchir à intégrer le Covid-19 dans l'obligation des vaccins mais, là, tout de suite, il faut les réintégrer.

"Management archaïque"

Il faut également augmenter la rémunération des gardes de nuit et "renouveler le management", selon lui.

"De nouveaux modèles de managements ont émergé dans le secteur privé mais l'hôpital public n'a pas muté, explique Patrick Pelloux. Nous sommes toujours avec un système de management très archaïque , qui remonte au milieu du XXe siècle et qui repose sur l'humiliation. Nous devons y mettre de la bienveillance avec un management de proximité."

"Nous sommes dans une société qui ne tourne plus rond et dont la valeur cardinale est l'argent. Le désengagement de l'État dans le service public et le manque d'organisation, ce sont les plus faibles, les personnes âgées et les handicapés qui vont le payer", tranche Patrick Pelloux en guise de conclusion.