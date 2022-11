Noël, inflation : 64% des Français prévoient cette année le même budget qu'en 2021 pour leurs achats

( AFP / JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN )

Le Père Noël sera-t-il généreux cette année, malgré l'inflation ? D'après une étude du panéliste NielsenIQ citée par BFMTV ce vendredi 18 novembre, les Français sont 64% à allouer le même budget à leurs achats de Noël cette année qu'en 2021. 26% seulement des sondés comptent baisser leurs dépenses pour ce moment festif. Hors de question pour certains de laisser le contexte économique gâcher la fête : ils sont 11% à envisager, à l'inverse, d'augmenter leur budget. Cet enveloppe, d'ailleurs, sera consacrée en moyenne aux cadeaux à 46% et au repas à 30%.

La clé, c'est l'organisation : la proportion des Français ayant commencé leurs achats de Noël dès octobre est en hausse - 22% cette année, contre 14% en 2021. Le chiffre monte même à 25% s'agissant des familles avec enfants. Les achats de dernière minute n'intéressent plus que 14% des sondés cette année, contre 21% en 2021. Le Black Friday et ses petits prix ont aussi la côte : un tiers des Français misent dessus pour remplir la hôte et 38% comptent bien surveiller les promotions de Noël dans les magasins.

Noël reste une fête traditionnelles à laquelle tiennent les Français. Pour 57% d'entre eux, ce qui est le plus important est de fêter Noël avec ses proches ou de profiter du moment présent. Il est plus important de réduire les dépenses cette année pour 12% des sondés seulement, de diminuer la consommation d'énergie ou de carburant pour 6%, et enfin, de respecter les mesures sanitaires pour 4% d'entre eux.