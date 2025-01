information fournie par So Foot • 17/01/2025 à 09:37

Neymar : « Quand Messi est arrivé au PSG, je pense que Mbappé était un peu jaloux »

Dur d’être dans le présent quand tu ressasses.

Alors qu’il est poussé vers la sortie par Al-Hilal, le Brésilien profite de son temps libre pour critiquer la Ligue 1 et pour faire des interviews chocs. Invité par Romario, légende de la Seleção et champion du monde 1994, lors du lancement de sa Romario TV , Neymar est revenu sur son passage parisien (2017-2023) et sur sa relation avec Kylian Mbappé.…

MJ pour SOFOOT.com