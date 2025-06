Nantes: manifestation contre un gala organisé par un fonds créé par le milliardaire Stérin

Manifestation à Nantes le 5 juin 2025 contre l'organisation d'un gala "La nuit du Bien commun", mouvement fondé notamment par le milliardaire conservateur Pierre-Édouard Stérin ( AFP / Fred TANNEAU )

Un millier de personnes ont manifesté jeudi soir à Nantes leur opposition à l'organisation d'un gala "La nuit du Bien commun", mouvement fondé notamment par le milliardaire conservateur Pierre-Édouard Stérin, selon un chiffrage de la préfecture.

Un rassemblement, à l'appel de diverses associations et syndicats, était organisé à 17h00 à quelques centaines de mètres de la cité des congrès, où le gala est organisé, et un autre se tenait devant le centre hospitalier.

Selon la préfecture de Loire-Atlantique, 1.100 personnes étaient rassemblées, 900 à la manifestation à l'appel de l'ultra gauche et 200 à la manifestation syndicale.

"Cette Nuit porte mal son nom. Ça n'a rien du bien commun. Le bien commun, c'est l'argent des contribuables qu'on redistribue pour plus de services publics, pour plus de solidarité, etc. Et là, ils sont en train d'accaparer cette idée de bien commun par des milliardaires, par des fortunes qui choisissent lors de galas, à qui ils donnent, à quelles associations...", a déclaré Pierre Bedouet, 36 ans, de la CGT spectacle.

Parmi les banderoles figuraient notamment "Stérin nuit au bien commun", "Ne financez pas la peur mais plutôt les Restos du cœur" ou encore "Stérin glissant".

Pierre-Edouard Stérin "s'est retiré il y a quelques jours de la Nuit du bien commun avec trois cofondateurs apparemment. Mais bon, ça ne change rien. Il a lancé quelque chose avec un état d'esprit et on continue à lutter contre cet état d'esprit", a déclaré Céline Pella, co-secrétaire FSU de Loire-Atlantique.

Dans un communiqué de la CGT, la LDH ou encore de la FSU, les opposants estiment que "le fonds du bien commun est en fait une façade du véritable projet de Pierre-Edouard Stérin qui s'appelle Pericles (...), ce plan vise à faire gagner les idées de l'extrême droite et des droites extrêmes dans les têtes et dans les urnes (...)".

Un important dispositif policier était en place et les manifestations étaient interdites par arrêté préfectoral aux abords de la cité des congrès.

Vers 20h00, des heurts ont éclaté et en fin de soirée la préfecture a indiqué à l'AFP qu'il y avait eu sept interpellations.

Pierre-Edouard Stérin, homme d'affaires conservateur devenu milliardaire avec son entreprise de coffrets cadeaux Smartbox, est initiateur d'un projet politique baptisé "Périclès".

La Nuit du Bien Commun, qui comprend notamment un fonds de dotation destiné à financer des projets associatifs, est née en 2017, au théâtre Mogador, à Paris, sur une idée de Thibault Farrenq, Pierre-Edouard Stérin et Stanislas Billot de Lochner.

Les galas de levée de dons sont organisés dans différentes villes de France, ainsi qu'à Bruxelles et Genève.

"Thibault Farrenq et Pierre-Edouard Stérin n’exercent désormais plus aucune responsabilité exécutive dans l’organisation de ces soirées. En décembre 2024, Stanislas Billot de Lochner a même estimé que le +temps des fondateurs était terminé+ officialisant ainsi la transmission de ce concept innovant à une nouvelle génération d'équipes engagées dans ce projet", selon le site internet du Bien commun.