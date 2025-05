Musk "déçu" du mégaprojet de loi budgétaire de Trump

Elon Musk lors de la réception du président sud-africain Cyril Ramamphosa par Donald Trump dans le Bureau ovale de la Maison Blanche, à Washington, le 21 mai 2025 ( AFP / Jim WATSON )

Le multimilliardaire Elon Musk, qui s'est récemment mis en retrait de sa mission de coupes dans les dépenses fédérales américaines, a critiqué la "grande et belle loi" budgétaire poussée par son allié Donald Trump, dénonçant le creusement du déficit public qu'elle entraînerait.

"J'ai été déçu de voir ce projet de loi de dépenses massives - franchement - qui augmente le déficit budgétaire", a déclaré l'homme le plus riche de la planète dans une interview à la chaîne CBS News, dont un extrait a été diffusé mardi soir.

La "grande et belle loi", telle que l'a baptisée Donald Trump, est en cours d'examen au Congrès et a pour objectif de mettre en application certaines des promesses de campagne les plus importantes du républicain, comme la prolongation de ses gigantesques "crédits d'impôt Trump", adoptés lors de son premier mandat et qui expirent à la fin de l'année.

Selon une analyse d'une agence parlementaire non-partisane, le texte en l'état entraînerait une hausse du déficit fédéral de 3.800 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie.

"Je pense qu'une loi peut être grande ou elle peut être belle. Mais je ne sais pas si elle peut être les deux", a déclaré Elon Musk dans son interview à CBS News qui sera diffusée en intégralité dimanche.

Dans un autre entretien au Washington Post paru mardi, le patron de Tesla et SpaceX est également revenu sur son passage à Washington et sa mission avec la commission Doge, chargée par Donald Trump de sabrer dans les dépenses de l'Etat.

"La bureaucratie fédérale est bien pire que ce que je pensais", a-t-il déclaré. "Je savais qu'il y avait des problèmes, mais c'est vraiment un parcours du combattant pour essayer d'améliorer les choses à Washington", a-t-il ajouté.

L'entrepreneur d'origine sud-africaine avait été très en vue lors des premières semaines de la deuxième présidence Trump avant d'annoncer fin avril qu'il se mettrait en retrait pour s'occuper davantage de ses entreprises, notamment Tesla.

Il avait reconnu début mai que Doge n'avait pas complètement atteint ses objectifs initiaux, malgré le limogeage de milliers de fonctionnaires et la dissolution ou réduction au minimum de plusieurs agences publiques.

Au Washington Post, Elon Musk a déclaré qu'il continuerait son travail avec Doge, mais qu'il se concentrerait sur l'amélioration des systèmes informatiques de l'Etat fédéral plutôt que sur la réduction du personnel.