Municipales : tous les moyens sont bons pour convaincre les abstentionnistes

Les candidats se mettent en quatre pour convaincre les abstentionnistes de se déplacer © Amaury Cornu / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Tout le monde pensait qu'il n'y aurait pas de campagne de second tour pour les municipales du fait de la crise sanitaire. Il n'en est rien. Dans les 4 897 villes (auxquelles il faut ajouter la métropole de Lyon) où un second tour est organisé le 28 juin, la campagne bat son plein. Dans ce cadre, la chasse aux abstentionnistes est l'une des activités les plus pratiquées par les candidats.

Et pour cause : le 15 mars, lors du premier tour des élections, le taux d'abstention a battu tous les records en bondissant à 55,34 %, loin devant celui du premier tour de 2014 ( 36,45 %). « Les circonstances étaient exceptionnelles : beaucoup de gens ne sont pas allés voter par peur d'attraper le Covid-19 ou pour dire leur désaccord sur l'organisation du premier tour alors que la crise sanitaire commençait, précise d'emblée Nelly Garnier, la directrice de campagne de Rachida Dati, la candidate LR pour Paris. Mais depuis quelques jours, on sent que la vie reprend et qu'il y a une remobilisation. À nous de convaincre les électeurs de se déplacer. »

Lire aussi Coignard - Municipales : les trois semaines les plus longues

Martelée par le président de la République dans son discours du 14 juin, l'annonce d'un retour à la normale suffira-t-elle à rassurer ceux qui craignaient d'aller voter ? Les candidats l'espèrent et se mettent en quatre pour convaincre les abstentionnistes de voter. Pas si facile à

... Lire la suite sur LePoint.fr