Municipales : Patrick Balkany torpille la candidate qu'il soutenait

Le maire de Levallois-Perret Patrick Balkany. © - / AFP

Il y a de l'ambiance dans la campagne pour le second tour de l'élection municipale à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine). Patrick Balkany, le maire de la ville, qui ne brigue pas un nouveau mandat, condamné en appel mercredi 27 mai pour blanchiment aggravé de fraude fiscale à cinq ans de prison ferme, s'est fendu d'une publication sur Facebook samedi 30 mai, où il s'en prend à Agnès Pottier-Dumas, son ancienne directrice de cabinet et candidate qu'il avait pourtant adoubée pour prendre sa succession. « C'est aujourd'hui l'anniversaire d'Agnès Pottier-Dumas, je propose que nous nous cotisions pour lui offrir un aller simple pour Oulan-Bator, la très belle capitale de la Mongolie, où je suis certain qu'elle se plaira énormément », a-t-il écrit sur le réseau social.

« Froide, arrogante et sans empathie »

Une publication qui a suscité un échange avec la fille de Patrick Balkany Vanessa Balkany, qui a publié un commentaire sous la publication (visiblement, supprimé depuis), rapporte le HuffPost : « Papa, s'il te plaît, retire ce post atroce ! Ne sombre pas toi non plus dans cette pathologie des réseaux sociaux. » Puis Isabelle Balkany, la première adjointe et épouse de Patrick Balkany, elle aussi condamnée en appel cette semaine à quatre ans de prison ferme, a alors pris sa plume : « Patrick reconnaît avoir fait une grave

