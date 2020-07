Municipales : dans une commune de l'Oise, une photo de nouveaux élus fait scandale

Les victoires d'élections municipales peuvent visiblement vite monter à la tête. Dans la commune de Balagny-sur-Thérain, dans l'Oise, plusieurs conseillers municipaux fraîchement élus sont déjà au cœur d'une polémique. La liste à laquelle ils appartiennent, celle de Philippe Maréchal, ancien conseiller municipal d'opposition, l'a largement emporté au second tour face à la maire sortante, Marie-Odile Guillou. Pour fêter leur victoire, plusieurs membres de cette liste ont souhaité immortaliser l'instant en photo lors d'une soirée privée chez l'une des colistières, Angie Monribot, dimanche 28 juin. Mais c'est bien ce cliché qui aujourd'hui fait scandale, rapporte France 3 Hauts-de-France.

La photo montre neuf des membres de la liste de Philippe Maréchal tout sourire en train de faire des doigts d'honneur. Elle a été partagée par Angie Monribot sur son profil Facebook et très rapidement republiée par de nombreux comptes, tant et si bien que le cliché n'a pas eu de mal à circuler dans la commune et à arriver dans les mains des camps adverses. Auprès de la chaîne locale, la maire sortante Marie-Odile Guillou s'est dite « triste pour [son] village ». « Les habitants sont choqués, outrés. (...) Cela donne une très mauvaise image. Quand on est élu, il faut rester digne », a-t-elle estimé. Arrivée en troisième

