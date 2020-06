Municipales : à Vénissieux, un candidat pro-Erdogan rallie la liste LREM

Yves Blein a glané 21 % des voix au premier tour des élections municipales à Vénissieux. (Illustration.) © Adrien NOWAK / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Du premier au second tour des élections municipales, des alliances ont fleuri un peu partout sur le territoire, certaines plus surprenantes que d'autres. À Vénissieux, rapporte Le Progrès, le député LREM du Rhône et candidat du parti présidentiel, Yves Blein, a fusionné sa liste avec celle de Yalcin Ayvali, idéologiquement proche de Recep Tayyip Erdogan.

Le quotidien régional rappelle que Yalcin Ayvali s'était présenté aux dernières élections législatives sous la bannière du Parti égalité justice (PEJ), considéré comme islamo-conservateur et communautariste. Au programme, notamment, une redéfinition du concept de laïcité. Symbole de la ligne défendue par le candidat, celui-ci retweete régulièrement des messages d'Elias Imzalène, que L'Express définissait, dans un article daté de 2013, d'« agitateur salafiste ».

« Une personne pas très engagée philosophiquement »

Yalcin Ayvali, qui affiche ouvertement son soutien au président turc, sur Twitter, s'est toutefois présenté sans étiquette aux élections municipales, abandonnant donc, pour ce scrutin au moins, les couleurs du PEJ. Il a finalement glané 5 % des voix au premier tour, et fusionne donc sa liste avec celle d'Yves Blein (21 % des suffrages). Ce dernier devra battre la maire sortante communiste Michèle Picard, arrivée en tête, le 15 mars, avec plus de

