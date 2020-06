Municipales à Toulouse : la bataille du rail

Jean-Luc Moudenc porte le dossier de la ligne à grane vitesse depuis 2014. © ERIC PIERMONT / AFP

Coup de frein pour la LGV ? La ligne à grande vitesse Paris-Toulouse risque d'être renvoyée aux calendes grecques, voire purement ajournée si la liste Archipel, coalition hétéroclite - des Verts aux Insoumis, en passant par les Gilets jaunes - emmenée par l'EELV Antoine Maurice, emporte le second tour des municipales le 28 juin.

La LGV, c'est un vieux serpent de mer et une révolution attendue depuis des années par la Ville rose puisqu'elle placerait celle-ci à 1 heure de Bordeaux et à 3 h 10 de Paris, au lieu de 4 h 25 aujourd'hui, voire le plus souvent 6 heures. De quoi, aussi, concurrencer la liaison aérienne Paris-Toulouse (1 h 20), au coût environnemental plus élevé.

La métropole d'Occitanie, qui s'est développée avec l'aéronautique, avait été jusque-là délaissée par le réseau à grande vitesse, mais le lancement du chantier est désormais prévu en 2022 pour une mise en service en 2029. « Toulouse serait la dernière capitale régionale (avec Le Havre) qui serait raccordée au réseau de LGV », précise son maire actuel, et candidat à sa réélection, Jean-Luc Moudenc (LR).

Pomme de discorde

Le tracé a été choisi, les villes étapes ont été définies, les acquisitions foncières ont été effectuées. « Le dossier a toujours fait l'objet d'un large consensus politique et régional, unissant Jean-Luc Moudenc, qui porte le dossier depuis 2014, et ses homologues bordelais Alain Juppé puis

... Lire la suite sur LePoint.fr