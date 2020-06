Municipales : à Lyon, dernières passes d'armes avant le tsunami vert

« Le 28 juin, les Lyonnais n'auront pas à choisir entre deux sensibilités, mais entre deux conceptions de la métropole. » L'heure est grave, selon François-Noël Buffet. Le sénateur LR qui s'est allié à Gérard Collomb pour remporter la métropole voit la victoire annoncée des Verts comme une rupture dans l'histoire lyonnaise, « qui suit la même trajectoire de développement depuis Michel Noir ». « On ne peut pas lancer la première métropole de France dans cette aventure », estime le candidat, qui ne cesse de prédire avec le maire de Lyon un effondrement économique en cas de victoire des écologistes.

Dérapages

La dénonciation du « péril vert », stratégie adoptée par l'alliance entre LR et LREM, s'avère-t-elle payante ? Le sondage Ifop-Fiducial publié le 22 juin pour Sud Radio et Lyon Capitale semble l'attester. Il crédite le candidat LR de 32 % des intentions de vote, soit cinq points de moins seulement que le candidat écologiste Bruno Bernard. Mais la tactique du front anti-écolo entraîne aussi des dérapages incontrôlés, comme celui de Christophe Marguin. Devant la caméra de l'émission C politique, le patron du restaurant Président et candidat LR aux élections métropolitaines sur la circonscription Lyon Nord, a ainsi traité les électeurs des Verts de « connards ». Avant d'exprimer ses regrets a minima tout en déplorant que les écologistes prévoient de « supprimer le tourisme

