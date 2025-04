Mort du pape: à Notre-Dame de Paris, le choc et la tristesse des croyants et touristes

Des personnes rassemblées devant la cathédrale Notre-Dame de Paris, le 21 avril 2025 ( AFP / Dimitar DILKOFF )

"Comme une flamme qui ne voulait pas s'éteindre": sur le parvis de Notre-Dame, touristes et fidèles disaient leur tristesse mais aussi leur reconnaissance, en ce lundi de Pâques, à l'égard du pape François après l'annonce de sa mort.

"Il avait un très beau coeur, une ouverture vers toutes les communautés, tous les êtres humains. J'ai peur que ce soit difficile de trouver quelqu'un d'aussi bien", glisse Jocelyne Baribeau, une Canadienne, sur le parvis de la cathédrale.

Devant l'emblématique édifice religieux, une employée répète "no visit today because of the death of the pope!" (pas de visite aujourd'hui à cause de la mort du pape, ndlr) aux touristes désappointés. Seuls peuvent entrer ceux qui se rendent à la messe de 18H00, dite à l'intention du pape François, en présence d'officiels parmi lesquels la maire (PS) Anne Hidalgo.

La mort du pape, survenue au lendemain du dimanche de Pâques qui marque pour les catholiques la résurrection de Jésus, prend une résonance particulière pour les fidèles sur le parvis.

Pour Benoît Tétégan venu de Perpignan, "il a attendu ce moment pour partir, la dernière rencontre avec les gens (dimanche). Il était très malade, mais quand on a vu les images hier, il y avait comme une flamme qui ne voulait pas s'éteindre".

"C'est triste mais il y a un symbole: le vie gagne sur la mort. Qu'il ait vécu jusqu'à Pâques est un signe de renouvellement. On est vivant jusqu'au dernier moment, et capable de faire des choses. Je me demandais ces derniers mois pourquoi il ne voulait pas démissionner mais ces derniers moments donnent un sens à cette démarche", complète M. Tétégan.

Des personnes rassemblées dans la cathédrale Notre-Dame de Paris qui rend hommage au pape François, le 21 avril 2025 ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Aux journalistes présents, Olivier Ribadeau Dumas, Recteur-Archiprêtre de Notre-Dame ne dit pas autre chose: "cet homme d'espérance meurt au lendemain où nous avons fêté la victoire du Christ sur la mort. C'est sans doute l'un des plus beaux jours pour mourir".

A l'intérieur de la cathédrale sauvée des flammes en 2019 et récemment rouverte au public, un grand portrait de François trône à côté du cierge pascal allumé samedi soir pendant la vigie. Une multitude de petites bougies votives ont été allumées.

Au cours de son homélie, Olivier Ribadeau Dumas poursuit son éloge du prélat défunt: "Il a été le témoin d'une église qui ose, qui se risque (...) Sans doute le pape François a-t-il dérangé mais l'évangile ne dérange-t-il pas?" Il est chaleureusement applaudi.

- messes et veillées -

Olivier Ribadeau Dumas, Recteur-Archiprêtre de Notre-Dame de Paris, dans la cathédrale le 21 avril 2025 ( AFP / Julie SEBADELHA )

Partout en France, des messes et veillées de prières ont été organisées quelques heures après la mort du souverain pontife de 88 ans.

Plutôt dans la matinée, l'annonce de la mort du Saint-Père avait cueilli à froid les touristes faisant la queue sur le parvis bondé de la cathédrale parisienne, certains apprenant la nouvelle par l'entremise des médias présents quand d'autres découvraient l'information sur leur smartphone.

Croyants ou non, ils se disent "tristes et choqués", à l'instar de Patricia, qui ne souhaite pas donner son nom de famille, compatriote argentine de Jorge Mario Bergoglio.

Des personnes rassemblées dans la cathédrale Notre-Dame de Paris qui rend hommage au pape François, le 21 avril 2025 ( AFP / Dimitar DILKOFF )

"Il représentait la paix", affirme Martin, un jeune Français de 15 ans. "Il était un exemple à suivre", rend hommage Thomas Presley, Américain venu de Caroline du Nord.

"Ca va être dur de travailler aujourd'hui!" affirme Renato Bustamente, guide colombien. Très ému, ce catholique ne parvient à retenir ses larmes en évoquant un homme qui "a fait beaucoup pour intégrer tout le monde à l'Eglise, les pauvres, les discriminés".

"Ca me touche, il avait proposé des choses intéressantes. J'espère que ce sera suivi et qu'on gardera certaines valeurs. Je l'ai trouvé moderne parce qu'il a parlé à tout le monde", témoigne Guillaume Georget, chef d'entreprise.

A 11H00 précises, les cloches de la cathédrale ont sonné 88 coups en hommage au pape décédé à l'âge de 88 ans. La série est conclue par une grande volée sous un ciel d'épais nuages gris avant une première messe à l'intention du souverain pontife à midi.

Franck Sauvaget-Sidon écoute les 88 coups de cloches. "La fête de Pâques c'est la résurrection, il a tenu péniblement jusqu'à cette date. (...) Il savait ses jours comptés, pour lui la pression est retombée" après le dimanche de Pâques, observe ce Mayennais.

Les célébrations se poursuivent lundi soir avec un chapelet, série de prières, dit à Notre-Dame puis à 20H00 une veillée organisée jusqu'à minuit. Une troisième messe pour François sera également dite mardi à 8H00.